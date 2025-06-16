Türkiye’deki ünlü markanın oda parfümü yasaklandı: İşte sebebi

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Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden bir ürünü daha raflardan indiriyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yapılan son ekleme ile birlikte, Türkiye genelinde birçok evde bulunan English Home markasına ait air çubuklu oda kokusu geri çağrıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünün ciltte yanıklara ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği tespit edildi.

SATIŞI DURDURULDU

Taşıdığı riskler sebebiyle ürünün satışı durduruldu ve toplatılmasına karar verildi.

Popülerliği nedeniyle pek çok evde yer alan bu ürünün oluşturduğu risk, evlerdeki koku tercihlerinin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. U