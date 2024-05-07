Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek? İşte o tarih...

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya ne zaman gideceğine yönelik tarih araştırmaları sürüyor.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun ne zaman yapılacağı belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu.
Bakan Mehmet Fatih Kacır, uçuşun nereden ve ne zaman yapılacağını açıkladı.
Yapılan bu açıklama sonrası Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzaya çıkacağı tarih merak uyandırdı. İşte merakla beklenen o tarih...
Uçuş ne zaman gerçekleşecek?
Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.