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Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek? İşte o tarih...

Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek? İşte o tarih... Türkiye'nin ikinci astronotu olacak olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih belli oldu. İşte merakla beklenen o tarih...