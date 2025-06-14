Türkiye’nin ayakkabı devi iflas bayrağını çekiyor! 100 yıllık devir kapanıyor

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Türkiye’de üç nesildir ayakkabı üretim sektöründe faaliyet gösteren Urgan Ailesi konkordato başvurusunda bulundu.

Söz konusu konkordato sürecinin ise 100 yıldır ayakkabı sektöründe hizmet veren bazı şirketler için alındığı belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer alan Urgan Ailesi tarafından konkordato ilan edilen şirketleri arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik bulunuyor.

Aileden iki kişi ve üç şirket hakkında konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası içinse herhangi bir başvuru yapılmaması da dikkat çekti.

3 AYLIK SÜRE BAŞLADI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato başvurusu sonucunda söz konusu şirketler hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.