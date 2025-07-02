Türkiye’nin çikolata devi konkordato ilan etti! 15 yıl Ülker’le çalışmıştı

Türkiye’nin önde gelen çikolata üreticileri arasında yer alan ve 15 yıl boyunca Ülker’le birçok ortak projeye imza atan Modern Çikolata yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle işçilerin maaşlarını ödeyemediği öğrenilen çikolata üreticisi Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Konkordato talebini değerlendiren mahkeme, şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verirken, süreci denetlemek ve yönlendirmek üzere şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti de atadı.

25 MAYIS’TA TALEPTE BULUNULMUŞ

Konkordato başvurusuyla gündeme gelen Modern Çikolata, fabrikalarında çalışan işçilerin maaşlarını aylardır ödeyemediği ve bu nedenle iflası için alacaklıların Mayıs 2025'te talepte bulunduğu öğrenildi.

Aynı zamanda Mart 2025'te şirketten yapılan kamuoyu duyurusunda, "Bilindiği üzere son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşullarının şirketimize de olumsuz yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Mevcut yaşanılan finansal sıkışıklığın aşılması ve sürdürülebilirliğin tesisi adına yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz yapılandırma ve finansmana erişim süreci sonuçlanma aşamasındadır" denilmişti.

Dev çikolata üreticisinin kaderini belirleyecek davanın bir sonraki duruşmanın ise 26 Eylül 2025'te görüleceği öğrenildi.