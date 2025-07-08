Türkiye’nin deri devi konkordato ilan etti! Borçları 429 milyon liraya ulaştı

İstanbul Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren Türkiye’nin deri üretiminin önde gelen firmaları arasında yer alan Volder Deri Sanayi konkordato başvurusunda bulundu.

Yaşadığı mali darboğaz nedeniyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunana şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

3 Temmuz 2025 tarihinde başlayan geçici mühlet süreci boyunca, şirketin mali durumunun incelenmesi için konkordato heyeti atandı.

BORÇLARI 429 MİLYONA ULAŞTI

2011 yılından bu yana deri sektöründe faaliyet gösteren ve ali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep eden şirketin dava dosyasına göre 31 Mayıs 2025 itibarıyla toplam borcu 428 milyon 820 bin TL’ye ulaştığı belirtildi.

Bu tutarın yaklaşık üçte birinin bankalara olan borçlardan oluştuğu öğrenildi. Şirket, mevcut borcun yüzde 25 faizle birlikte 2 yıl içinde ödenebileceğini mahkemeye sunduğu plan dahilinde beyan etti.

Ayrıca mahkemeye sunulan dosyada, konkordato kararıyla birlikte şirketin faaliyetlerini daha sağlıklı sürdürebileceği ve istihdamı koruyabileceği ifade edildi. Geçici mühlet boyunca şirketin operasyonlarını aksatmadan sürdüreceği de belirtildi.