Türkiye’nin doğal gaz devi iflas etti! Kombi ve petek satışında liderliği son buldu

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen firmaları son dönemlerde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle teker teker iflas kararını açıklıyorlar.

İflasını açıklayan ünlü firmalar arasına bu kez Türkiye’nin doğal gaz devi de dahil oldu. Kombi ve petek satışında lider konumda olan Elit Mühendislik iflas kararıyla sektörde umulmadık bir kayıp yaşanmasına neden oldu.

2007 yılında İstanbul’un Kartal ilçesinde kurulan Elit Mühendislik, Türkiye genelinde şubeleşme adımlarıyla büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ancak ekonomik sıkıntılar, bu hedeflerin sürdürülebilir olmasını engelleyerek iflas kararı almasına neden oldu.

İFLAS KARARI ÇIKTI

Doğal gaz devleri arasında yer alan Elit Mühendislik'in iflası, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar ile resmileşti. 08 Ocak 2025 tarihinde verilen mahkeme kararına göre, şirketin iflası ilan edildi ve konkordato süreci son buldu.

Mahkeme kararında ise, “Şirketin iflasına, Konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına, Konkordato komiserlerinin görevlerinin sona erdirilmesine, İflas tasfiyesinin adi tasfiye hükümlerine göre yapılmasına karar verildi.” ifadeleri yer aldı.