Türkiye’nin en belalı şehirleri: Bakın ilk sırada neresi var

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iller bazında suç oranlarını inceleyen kapsamlı bir araştırma yaptı.
Araştırmada illerin nüfuslarına oranla işledikleri suçlar dikkate alındı ve ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı.
Suç oranı en yüksek olan il, verilerin açıklanmasıyla birlikte kamuoyunda merak konusu oldu.
İşte TÜİK'in verilerine göre suç oranı en yüksek 10 şehir:
SUÇ ORANI EN YÜKSEK ŞEHİRLER
1- Aydın suç oranı: Yüz binde 970
2- Denizli suç oranı: Yüz binde 902
3- Çorum suç oranı: Yüz binde 871
4- Antalya suç oranı: Yüz binde 847
5- Aksaray suç oranı: Yüz binde 838
6- Karaman suç oranı: Yüz binde 836
7- Manisa suç oranı: Yüz binde 834
8- Isparta suç oranı: Yüz binde 828
9- İzmir suç oranı: Yüz binde 801
10- Uşak suç oranı: Yüz binde 801