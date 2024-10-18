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Türkiye’nin en belalı şehirleri: Bakın ilk sırada neresi var

Türkiye’nin en belalı şehirleri: Bakın ilk sırada neresi var Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı son araştırmada suç oranlarını mercek altına aldı ve Türkiye’nin suç oranı en yüksek şehirlerini açıkladı. Listenin başında bakın hangi şehir var.