Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Hukuk düşünenler bu okullar için yarışıyor

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sınavının ardından sınava katılım sağlayan milyonlarca üniversite hayali kuran aday okul araştırmalarına hız kazandırmış durumda.
Üniversitede hukuk okuma hayalleri kuran binlerce aday arasında kıyasıya yarışa konu olan hukuk fakülteleri listelendi.
Türkiye’nin en başarılı hukuk fakültelerinin listelendiği araştırmada yer alan üniversiteler dikkat çekti. İşte, Türkiye’nin en iyi hukuk fakültelerine sahip olan üniversiteler ve 2025 taban puanları…
HUKUK OKUMAK İSTEYEN BURALARI TERCİH EDİYOR
1-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Taban puanı: 511,77162
2- Galatasaray Üniversitesi - Taban puanı: 506,5822
3- Koç Üniversitesi - Taban puanı: 504,59636
4. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi - Taban puanı: 496,90655
5- Özyeğin Üniversitesi - Taban puanı: 486,42701
6- Boğaziçi Üniversitesi - Taban puanı: 483,20477
7- Yeditepe Üniversitesi - Taban puanı: 476,80859
8- İstanbul Üniversitesi - Taban puanı: 475,74286
9- Altınbaş Üniversitesi - Taban puanı: 457,33426
10- Ankara Üniversitesi - Taban puanı: 456,38332