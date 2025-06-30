Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Hukuk düşünenler bu okullar için yarışıyor Yapılan bir araştırma sonucundan Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri listelendi. Üniversitede hukuk okuma hayali kuran binlerce aday bu okullara girmek için yarışıyor İşte, Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri…