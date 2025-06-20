Türkiye’nin en varlıklı illeri belli oldu! Paranın nabzı bu illerde atıyor

Ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, vatandaşların en güvenli liman olarak gördüğü yatırım aracı bir kez daha öne çıktı: vadeli mevduat hesapları.

Döviz kuru dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve yatırım piyasalarındaki belirsizlik, birçok bireyi ve kurumu yeniden bankalara yönlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılına ait mevduat sıralaması verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listeyle birlikte Türkiye’nin en varlıklı 10 ili dikkat çekti.

İŞTE MEVDUAT ZENGİNİ 10 İL

1-İstanbul – 6,837 trilyon TL

2- Ankara – 2,060 trilyon TL

3- İzmir – 848 milyar TL

4- Antalya – 513 milyar TL

5- Bursa – 442 milyar TL

6- Kocaeli – 319 milyar TL

7- Adana – 236 milyar TL

8- Muğla – 211 milyar TL

9- Konya – 210 milyar TL

10- Mersin – 209 milyar TL