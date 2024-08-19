Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresi oldu... Türkiye’nin şehirlerin çeşitli şekillerde değerlendirildiği araştırmaya bir yenisi daha eklendi. Bu kez yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en zengin şehri belli oldu. İşte, Türkiye’nin en zengin şehri...

Editör: Seda Yeşilyurt

Ülkemizin illeri üzerinde yapılan bir dizi araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırma sonucunda 81 il arasındaki en zengin il belli oldu.

Çoğu kişinin ilk aklına gelen şehirler arasında yer alan Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i gerisinde bırakarak Türkiye’nin en zengini olan il şaşırtmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) raporu verilerine göre belirlenen listede bakın en zengin şehir hangisi oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

1-KOCAELİ

2-İSTANBUL

3-TEKİRDAĞ

4-ANKARA

5-İZMİR

6-BİLECİK

7-KIRKLARELİ

8-YALOVA

9-BURSA

10-ANTALYA