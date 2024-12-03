Türkiye'nin en zengin kadını seçildi! Koç'ların en şanslı torunu; Serveti tam 3.2 milyar dolar...

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Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini yayınladı.

Listenin zirvesinde ise Murat Ülker yer alıyor. 5.1 milyar dolarlık servetiyle Ülker en yakın rakibine 2 milyar dolarlık fark attı. Koç ailesinin üyeleri de listenin üst sıralarında dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en zengin kadını unvanını kazanan İpek Kıraç oldu.

3.2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Kıraç, iş dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

İPEK KIRAÇ KİMDİR

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ve İnan Kıraç tarafından evlat edinilen İpek Kıraç, eğitimi ve kariyeri ile göz kamaştırdı.

İlk ve orta öğrenimini Koç Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlenen İpek Kıraç, şirketi lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirerek Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi.

2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç, Vehbi Koç Vakfı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı gibi kuruluşların yönetim kurullarında da aktif rol almaktadır.