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Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Ne metropol İstanbul, ne başkent Ankara…

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Ne metropol İstanbul, ne başkent Ankara… Türkiye’nin en zengin şehirleri tahmin edilen gibi en kalabalık şehirleri değilmiş. TÜİK verilerine göre yapılan araştırmada Türkiye’nin en zengin şehirleri listelendi. Bakın İstanbul ve Ankara’yı hangi şehirler geride bıraktı…