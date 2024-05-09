Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Ne metropol İstanbul, ne başkent Ankara…

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilere göre Türkiye’nin en zengin şehirleri belirlendi. Nüfus bakımından ve önde gelen şehirler arasında olan İstanbul ve Ankara zirveyi kaptırdı.
2022 yılında yayınlanan “İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)” raporunda birden fazla kriter göz önünde bulunduralar şehirler tek tek değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda herkesin beklediğinin aksine metropol İstanbul’da başkent Ankara’da Türkiye’nin en zengin ili olamadı.
İşte, Türkiye’nin en zengin illeri…
10-ANTALYA
9-BURSA
8-YALOVA
7-KIRKLARELİ
6-BİLECİK
5-İZMİR
4-ANKARA
3-TEKİRDAĞ
2-İSTANBUL
1-KOCAELİ