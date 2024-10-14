Türkiye’nin ilk terapi ormanı açıldı! Yüzü asık giren pamuk gibi olup çıkıyor...

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Hemen herkesin yaşadığı psikolojik sıkıntıların başında şüphesiz stres yer alır. Stresle başa çıkmak birçok insan için oldukça zorlayıcı olabilir.

Tam da bu noktada İzmir’in Balçova ilçesinde kurulan ve insanları doğanın gücüyle buluşturarak stresle baş etmeyi amaçlayan Terapi Ormanı ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin ilk Terapi Ormanı olma özelliğini taşıyan bu orman kent merkezine 13 kilometre uzakta yer alıyor.

STRESİN KÖKÜNÜ KAZIYOR

Balçova Terapi Ormanı, yoğun yaşam temposundan bunalan ve stresle başa çıkmakta zorlanan birçok kişi için adeta bir kaçış noktası haline geliyor.

Doğanın sunduğu huzur, buraya adım atanların ruhsal sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor. Ormanın insan psikolojine etkileri konusunda yapılan araştırmalarda olumlu etkilerini ortaya koyuyor.

Doğanın eşsiz güzelliği sayesinde stresinizi azaltma da etkili olacak Terapi Ormanı şehir hayatından küçük kaçamaklar ile uzaklaşmanızı sağlayacak güzel noktalar arasında yer alacak.