Türkiye’nin inşaat devinden konkordato talebi! 3 ay süre verildi

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Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketleri arasında yer alan Bursa merkezli Atış Yapı küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin birçok farklı şehrinde büyük projelere ev sahipliği yapan dev şirketin konkordato başvurusu dikkat çekti.

Mali zorluklar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato başvurusu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi verildi.

Atış Holding bünyesinde hizmet veren inşaat şirketi, mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. Şirket, hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞANIYOR!

Atış Yapı söz konusu konkordato başvurusunun gerekçesi olarak hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan belisrsizlikleri gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gayrimenkul sektöründe son dönemde artan dalgalanmalara rağmen bugüne kadar tüm mali yükümlülüklerimiz zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirildi. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkanı sunduk. Ancak mevcut ekonomik ortam, yeniden yapılanmayı zorunlu kıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca konkordato sürecine dair yapılan açıklamasında, hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceği de vurgulandı. Sürecin şeffaf ve düzenli iletişimle yürütüleceği belirtilerek, "Ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak, daha güçlü bir finansal zemine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayarak yolumuza daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.