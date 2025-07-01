Türkiye’nin mobilya devi İstikbal satılıyor! İşte, istenen rakam

Tasarruf Mevduatlı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin önce gelen mobilya üreticilerinden Bellona Mobilya’nın satışı gerçekleştirilmişti.

Medyada büyük yankı uyandıran bu satışın ardından TMSF, bu kez uzun yıllardır elinde bulundurduğu diğer bir mobilya devi olan İstikbal Mobilya’yı satışa çıkarıyor.

Tıpkı Bellona Mobilya gibi ihale usulüyle satışa çıkarılan İstikbal Mobilya için istenen rakam belli oldu.

SATIŞ BEDELİ DİİKAT ÇEKTİ!

Türkiye’nin 81 ilinde şubeleri bulunan mobilya devinin satışı için belirlenen muhammen bedelin 12,5 milyar TL olduğu belirtildi.

İhaleye katılım teminatı ise 625 milyon TL olarak belirlenirken, ihale 30 Eylül 2025’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleşecek.

Satışla ilgilenen alıcıların ise 29 Eylül 2025 tarihine kadar açık arttırma için başvuru yapabilecekleri vurgulandı.