Türkiye’nin saklı 8 tatil cenneti: Bu köyleri kimse bilmiyor!

Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğasıyla büyüleyen bir coğrafya.

Ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti kendine çekerken, birçok popüler tatil beldesi de ziyaretçi akınına uğruyor.

Ancak bu kalabalığın dışında, henüz keşfedilmemiş, saklı kalmış köyler de var ki, doğallıkları, huzurları ve eşsiz manzaralarıyla adeta gizli cennetleri andırıyor.

İşte Türkiye’nin saklı 8 tatil cenneti olan köylerini sizler için derledik.

1. Adatepe Köyü – Çanakkale

Ege Bölgesi’nin en iyi korunmuş köylerinden biri olan Adatepe, zeytin ağaçları, taş evleri ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Köyde eski zeytinyağı fabrikası ve küçük atölyeler yer alıyor. Adatepe, hem doğa yürüyüşü hem de tarih meraklıları için eşsiz bir adres.

2. Şirince Köyü – İzmir

Tarihi Rum mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Şirince, üzüm bağlarıyla çevrili sakin bir köy. Organik şarapları ve yöresel ürünleriyle gastronomi tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonu kaçamakları için tercih edilen Şirince, hem doğal güzelliği hem de kültürel dokusuyla dikkat çekiyor.

3. Mazi Köyü – Muğla

Bodrum’un kalabalığından uzak, sakin bir tatil arayanlar için Mazi Köyü ideal. Taş evleri, butik otelleri ve tarih kokan sokaklarıyla huzurlu bir atmosfer sunuyor. Ayrıca çevresindeki doğal yürüyüş parkurları sayesinde doğa ile baş başa kalmak mümkün.

4. Valla Kanyonu Köyleri – Artvin

Dünyanın en derin kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu’nun etrafında yer alan köyler, macera ve doğa sporları için bir cazibe merkezi. Kanyonun eşsiz manzarası ve zengin biyolojik çeşitliliği, bölgeyi doğa fotoğrafçılarının da gözdesi haline getiriyor.

5. Yayla Köyü – Rize

Karadeniz yaylalarının en bakir köylerinden biri olan Yayla Köyü, tertemiz havası ve el değmemiş doğasıyla öne çıkıyor. Ahşap yayla evlerinde konaklama imkanı sunan köy, yerel yaşamı deneyimlemek isteyenler için farklı bir seçenek.

6. Gökçeada Köyleri – Çanakkale

Türkiye’nin en büyük adasında yer alan Gökçeada, eşsiz plajları, tarihi Rum köyleri ve organik tarım ürünleriyle tanınıyor. Adanın köyleri, sakinliği ve doğallığı ile hem deniz tatili hem de kültürel keşif yapmak isteyenlere hitap ediyor.

8. Kızkumu Köyü – Muğla

Efsaneleriyle ünlü Kızkumu, sığ denizi ve kumluk sahiliyle büyüleyici bir doğal oluşuma sahip. Sahilde yürürken suyun içinde yürüyormuş hissi veren bu eşsiz kum yolu, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

10. Ayder Yaylası – Rize

Ayder Yaylası, Karadeniz’in en popüler yaylalarından biri olmasına rağmen hala keşfedilmemiş birçok gizli köyü barındırıyor. Kaplıcaları, zengin flora ve faunası ile yıl boyunca doğa tutkunlarının uğrak yeri. Ayrıca yerel kültür ve yayla yaşamını yakından tanımak mümkün.