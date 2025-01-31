Türkiye’nin turizm devi satıldı! Satış rakamı dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri arasında yer alan Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. geçtiğimiz yıllarda çoğunluk hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

Şirketin yüzde 64,15’lik hissesinin sahibi olan büyük hissedar İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Girişim) kalan yüzde 35,83’lük hisseleri de satın aldı.

Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu’ndan onay aldıktan sonra 27 Ocak 2025’te resmen tamamlanırken işlemle ilgili detaylar, İş Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Yapılan açıklamada, işlem bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılan krediyle finanse edildiği belirtildi.

SATIŞ RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

Büyük hissedar konumunda olan İş Girişim kalan hisseleri ise toplamda 1 milyar 775 milyon TL karşılığında satın aldı.

Gerçekleşen satın alma ile birlikte Tatilbudur’un yönetimi tamamen İş Girişim’in kontrolüne geçti. İş Girişim’in, Tatilbudur’un büyüme stratejilerine odaklanarak sektördeki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Turizm sektöründeki dinamikleri göz önünde bulunduran şirketin, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı yenilikçi çözümlerle Tatilbudur’u daha da ileriye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.