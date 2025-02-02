Türkiye’nin ünlü AVM’si satılıyor! Satış bedeli ağızları açık bıraktı

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Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden 9 AVM arasında bulunan Marmara Forum için kritik bir gelişme yaşandı.

Diğer AVM’lerin aksine satış dışında kalan tek AVM olan Marmara Forum’un, inşaat ve gayrimenkul sektörünün güçlü oyuncularından Artaş Grubu’na devredilmesi için görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Yaşanan mali zorluklar nedeniyle başlatılan konkordato sürecinde alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı.

REKOR BEDELLE SATILIYOR

2011 yılında Bakırköy’de hizmete giren Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 300’den fazla ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor.

AVM içinde ise, Carrefoursa'nın Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği konsept hipermarketi de bulunuyor.

Söz konusu Forum AVM’lerin satışında Küçük Ailesi ile anlaşan Mehmet Gezer, Marmara Forum'un satışında ise Artaş Grubu ile el sıkışmaya hazırlanırken satış işlemi için istenilen rakamın 250 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.