Türkiye’nin ünlü kuruyemiş devinden konkordato! 30 yıllık devir kapanıyor

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1995 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından olan Peyman, konkordato talebiyle şaşkına çevirdi.

İş Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve 1.3 milyar TL borçla konkordato talebinde bulunan Peyman Kuruyemiş’in iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

Eskişehir merkezli olarak Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan Peyman, kısa sürede çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyüyerek Türkiye’nin kuruyemiş devleri arasında önemli bir yere sahipti.

BORCU MİLYARLARA ULAŞTI

2017 yılında özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 110 milyon dolara satın alınan marka, şimdi büyük bir darboğazdan geçiyor. Toplam borcu 1.3 milyar TL olan 30 yıllık kuruyemiş devi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflaşın eşiğine geldi.

2022’de İş Holding’in, Peyman’ı Bridgepoint’ten satın almasının ardından 2025 yılına girerken, konkordato başvurusunda bunulması sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Markanın, İstanbul’daki başvurusu devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.