Türkiye’nin ünlü süt devi iflas etti! 30 ülkeye ihracat yapılıyordu...

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Dünya genelinde hammadde maliyetlerinde yaşanan artış üreticinin mali zorluklardan geçmesine neden oluyor. Birçok firmanın iflas bayrağını çektiği bu dönemde bir iflas haber de Türkiye’nin ünlü süt markasından geldi.

Güçlü ihracat performansına sahip olmasına rağmen yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflas eden süt markası şaşırttı.

Konya’da üretim yapan ve 30 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştiren Ekol Süt ürünleri yaşanan mali sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflasını açıkladı.

İFLASI ONAYLANDI!

Konya merkezli üretici firma Erkon Süt Ürünleri, Amerika’dan Rusya’ya kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan köklü bir şirketlerin başında yer alıyordu.

Ancak artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle şirket, geçtiğimiz dönemde konkordato ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasını resmen onayladı.

Ekol Süt Ürünleri’nin iflas kararı, 27 Kasım 2024 günü saat 11:40 itibarıyla yürürlüğe girdi. Şirket ilgili kararı kamuoyuna, “Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27/11/2024 tarih ve 2024/563 Esas, 2024/735 Karar sayılı yazısı ile 36304**** vergi numaralı,**** MERSİS numaralı ERKON SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 27/11/2024 günü saat 11:40 itibariyle iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K nun 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” ifadeleri ile duyurdu.