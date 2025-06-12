Turşu severler dikkat! Turşunun kıtır kıtır olmasını sağlayan sır bakın neymiş

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Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, sofralarda hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak yerini alıyor.

Ancak turşu kurarken yapılan küçük dokunuşlar, turşunun lezzetini ve kalitesini doğrudan etkileyebiliyor.

İşte bu küçük ama etkili sırların başında turşuya nohut koymak geliyor. Peki, turşuya nohut koymak ne işe yarar?

Uzmanlara göre, turşu kurarken kavanozun dibine birkaç adet nohut atmak, fermantasyon sürecini hızlandırıyor.

Nohut, içerdiği doğal bakteriler sayesinde turşunun daha çabuk olgunlaşmasına ve daha kıtır kıvamda kalmasına yardımcı oluyor. Bu yöntem, özellikle eski usul turşu tariflerinde sıkça kullanılıyor.

Turşuya nohut eklenince ne oluyor?

- Doğal fermantasyon sürecini hızlandırıyor.

- Turşunun kıvamını koruyarak daha çıtır olmasını sağlıyor.

- Turşunun lezzetini artırıyor.

- Turşunun bozulma riskini azaltıyor.

Ev yapımı turşularda katkı maddesi kullanmak istemeyenler için nohut, doğal bir fermentasyon destekçisi olarak öne çıkıyor. Sirke veya limon tuzu yerine sadece tuz ve nohutla bile harika turşular hazırlamak mümkün.