Turşuya 1 dilim patates atın, bütün dertlerden kurtulun...

Yağmur Dinç

Kış sofralarının vazgeçilmesi turşular sofralardaki yerini aldı.

Turşu, birçok çeşidiyle ve muhteşem probiyotik besin değeri ile her öğünde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Tuzlu ve ekşi tadıyla nam salan turşular kimi zaman gerekenden fazla tuz içerebiliyor. Ancak fazla tuzu emen bir yöntem var.

İşte Romenlerin nesiller boyu uyguladığı patates yöntemi...

1 DİLİM ATIN

Yapılması gereken tek şey, kavanoza bir dilim patates eklemek.

Patates, tuzu emerek turşunun lezzetini dengelemeye yardımcı olur ve fazla tuzdan kurtulmayı sağlar. Bu eski ve etkili yöntem, nesiller boyu Romanlar tarafından kullanılmış ve her seferinde başarılı sonuçlar vermiştir.

Patates ayrıca turşunun daha uzun süre taze ve kütür kütür kalmasını sağlar.