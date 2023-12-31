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Turşuya bu peyniri sürüp yiyin, doktor yüzü görmeyin...

Turşuya bu peyniri sürüp yiyin, doktor yüzü görmeyin... Son günlerde inanılmaz bir şekilde viral olan ve yok satan "peynir dolgulu jalapeno turşusu" damakları şenlendiriyor. Turşuyu peynirle yemenin etkisi ise duyanları şaşırtıyor.