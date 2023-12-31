Turşuya bu peyniri sürüp yiyin, doktor yüzü görmeyin...

Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde yıllardır raflarda duran peynirli jalapeno turşusu, yok satar hale geldi.
Deneyenlerin aşırı lezzetli olduğunu söyleyerek video çektiği peynirli turşu, kulağa ilginç geliyor.
Tuzlu-ekşi turşu ile peynir karışımını denemeyenler, peynir dolgulu jalapeno turşusuna yöneliyor.
Jalapenoya hangi peynir konulur diye merak edenlerin yanı sıra, faydalı olduğunun da altını çizelim.
Jalapeno turşusuna hangi peynir konur? Jalapeno peynir dolgulu turşu nedir? Jalapeno peynir dolgulu Turşu kaç günde olur? gibi en sık aramaları yanıtlandırdık.
İşte merak edilen detaylar...
Peynir dolgulu Jalapeno:
Jalapeno anavatanı Meksika olan bir biber türüdür.
Mevsiminde toplanan jalapenolar bildiğiniz usülde sirke ve tuzla turşu yapılır.
İçleri oyulduktan sonra krem-lor peyniri karışımı ile özenle doldurulup satışa sunulur.
Üzerine mutlaka zeytinyağı gezdirilir.
Acısıyla peynirin karışımı ağzınızda yeni bir tat yaratırken, sağlık açısından da faydalıdır.
Probiyotik kaynağı olan bu turşu, günde 1-2 tane düzenli tüketildiğinde hastalıksavar hale gelecektir.