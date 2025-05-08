TUS KONTENJANLARI 2025: TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

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Tıpta Uzmanlık hayali kuran binlerce doktor adayı için geri sayım sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ve 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu) sonuçlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, tercih döneminin yol haritasını çizecek olan TUS taban puanları ve kontenjanlar kılavuzuna çevrildi. Peki, TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? TUS taban puanlar ve kontenjanlar kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.