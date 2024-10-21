Haberler



Bilgi



TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2024/2 TUS tercihleri ne zaman?

TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2024/2 TUS tercihleri ne zaman? Bu yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2. düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlar ve tercih tarihleri merak edildi. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2024/2 TUS tercihleri ne zaman?