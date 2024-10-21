ÖAYM tarafından senede iki kere düzenlen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı’nın 2. geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti.
2024/2 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tarafından gözler tercih dönemine çevrilmiş durumda.
ÖSYM tarafından her yıl açıklanan TUS kontenjanları sonrasında doktorlar, uzmanlaşmak istediği alanlarda sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2024/2 TUS tercihleri ne zaman? İşte, detaylar...
2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.