TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne?

Hüseyin Topuz

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ankara'da bulunan TUSAŞ'ta silah sesleri duyulmasıyla birlikte vatandaşlar "TUSAŞ nedir? ve "TUSAŞ açılımı ne?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, TUSAŞ'ta nedir ve TUSAŞ'ın açılımı nedir? İşte TUSAŞ hakkında merak edilenler...

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerinden biridir.

1973 yılında kurulmuş olan TUSAŞ, Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Şirket, askeri ve sivil uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), uydu sistemleri ve diğer havacılık sistemlerinin tasarımı, üretimi, modernizasyonu ve entegrasyonunu gerçekleştirmektedir.

TUSAŞ'ın başlıca projeleri arasında Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ, taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK, insansız hava aracı ANKA ve Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı TF-X bulunmaktadır.

Ayrıca, uluslararası havacılık projelerinde de çeşitli işbirlikleri ve ortaklıklar yapmaktadır.

Şirket, yüksek teknolojili ürünler geliştirmeyi ve Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedeflemektedir.