Tuvalet kapılarının içeri doğru açılmasının sebebi bakın neymiş... Gidilen bir mekanda çoğu kapının aksine tuvalet kapılarının içe doğru açıldığını fark etmişsinizdir. Bu her ne kadar alan daraltıyormuş gibi duruyor olsa da bakın içe açılmasının sebebi neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Tuvalet kapıları çoğu yerde içe doğru açılır. Bu durum çoğu kişi tarafından alan daraltma olarak görülse de böyle olmasının şaşırtıcı bir sebebi varmış.

Özellikle halka açık alanlarda bulunan tuvaletlerde tuvalet kapılarının içe doğru açılması nedeniyle alan daha küçük gözükür.

Dışa doğru açılmasının alan kullanımı arttıracağı düşünülse de kapıların her şekilde içeri doğru açılır şekilde yapılmasının nedeni bakın neymiş.

KAPILAR İÇERİ DOĞRU AÇILIYOR ÇÜNKÜ...

Herkesin fark ettiği gibi tuvalette alan her ne kadar dar olsa da kapılar mutlaka içeri doğru açılır. Bunun il ve en önemli nedeni güvenlik olarak karşımıza çıkıyor.

Dışarıya doğru açılan kapılar dışarda kapıya yakın duran ya da o anda oradan geçen kişiler olabileceğinden çarpma riskinin önlenmesi için içe doğru açılır şekilde tasarlanıyor.

Aynı zamanda içeriye doğru açılan kapılar, tuvalet giriş noktalarında ve çevresinde kalabalığın birikmesini önlemede de oldukça etkilidir. Kapının içe doğru açılması, tuvalet alanında düzenin korunmasını ve geçişlerin daha güvenli bir şekilde olmasını sağlıyor.

Ayrıca kapıların içeri doğru açılması, tuvaletlerde oluşan kötü kokunun dışarıya yayılmasını minimize ederler. Kapılar bu şekilde dışarıdaki temiz havayı içeri çekerken tuvalet kokusunun da dışarıya taşınmasını engeller. Bu durumda, tuvaletlerin çevresindeki havanın daha temiz ve ferah kalmasına yardımcı olur.