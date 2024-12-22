Tuvaletlerin beyaz olmasının nedeni bakın neymiş

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Tuvaletler dünyanın neresine gidilirse gidilsin tuvaletler genel olarak beyaz malzemeden yapılır.

Her ne kadar gelişi güzel tercih ediliyor olsa da meğer beyaz olmasının altında yatan oldukça mantıklı bir sebep yatıyormuş.

Sadece üretim aşamalarından değil aynı zamanda psikolojik nedenlerinde etkili olduğu renk seçiminin altında bakın ne yatıyormuş.

BEYAZ OLMASININ NEDENİ…

Dünya genelinde tuvalet malzemelerinin beyaz olarak yapılmasının nedeni meğer temizlik ve hijyenle ilişkilendirildiği için tercih ediliyormuş.

Beyaz bir yüzeyde kir veya lekeler çok daha kolay fark edilebildiğinden temizleme ihtiyacı gerektiren durumları çok daha açık gösterir ve böylece tuvalet için gerekli hijyen sürekli korunmuş oluyormuş.

Tuvaletlerin üretildiği malzemelerin renkleri genellikle beyaz ya da beyazın tonlarından oluşur. Bunlar hem dayanıklı hem de kolay temizlenebilir malzemelerdir. Aynı zamanda beyaz yüzeyler, ışığı daha iyi yansıtarak banyodaki aydınlatmayı da dengeler.

Ayrıca bu malzemelerin seri üretim çok daha uygun bir maliyetle gerçekleştiği içinde tek renk şeklinde üretim gerçekleşir