Tuzla onu karıştırıp temizleyin, derzler nasıl yeni çekilmiş gibi oluyor izleyin… Ne kadar temizlenirse temizlensin kararmaların bir türlü geçmediği derz araları için çözüm meğer çok basitmiş. Tuzla karıştırarak hazırlayacağınız o karşımla silinen derzler adeta yeni çekilmiş gibi oluyormuş. İşte, o mucize karışım…

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Ev temizliğinde can sıkıcı birçok nokta bulunsa da derz aralarını birçok kişinin çeşitli yöntemler denese de bir türlü beyazlatamadığı noktalar arasında yer alır.

Çeşitli kimyasal ürünlerinde kullanıldığı derz temizliğinde bir türlü sağlanamayan o beyazlık meğer tuz ile karıştırılan o malzemeden geçiyormuş.

İster banyo ister mutfakta bulunan fayanslarınızın derz aralarını bu karışımla temizlediğinizde adeta yeni çekilmiş gibi bembayaz oluyor. İşte size bugüne dek uyguladığınız yöntemleri unutturacak o mucize karışım…

Tuz ile karıştırıp derz aralarına sürün…

Derz aralarının temizliğinde kullanılan çeşitli kimyasalların aksine doğal yöntemler hem daha etkili sonuçlar almanıza hem de daha sağlıklı bir temizlik yapmanızı sağlar.

Doğal temizlikte etkisi tartışılmaz olan ve her evde mutlaka bulunan tuz en az kendisi kadar etkili olan sirke ile birleştiğinde mucizevi bir karışım oluşur.

Küçük bir kapta hazırlayacağınız eşit sirke ve tuz karışımı macun haline getirildikten sonra derzlere sürüldüğü gibi tertemiz yapıyor. Sirkenin içeriğinde bulundurduğu asit ile derz aralarında oluşan kir, kireç ve mineral birikintileri anında çözer.

Ayrıca karışımın içeriğinde oluşan antibakteriyel özellik derz aralarındaki bakteri ve küf olşumunu da tamamıyla engellemede oldukça başarılıdır. Tuzun ince taneleri ise, derz aralarına iyice nüfuz ederek inatçı lekeleri çıkarmada etkilidir.

Tuz ve sirke karışımından en etkili sonuçları elde etmek için ise eski bir diş fırçası yardımı ile kararmış derzleri fırçalamanız yeterli olacaktır.