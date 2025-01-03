Tuzluğun içine koyan rahat ediyor, nemlenme sorunu tarih oluyor

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Yemekler kattığı lezzetle olmazsa olmaz baharatlar arasında yer alan tuz zaman içerisinde nemlenme sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Tuzlukta nemlenen tuz bir süre sonra akmamaya başladığından mecburen değiştirilmek zorunda kalınır. Ancak bu sorunu bertaraf etmek oldukça kolaydır.

Halk arasında sıklıkla kullanılan yöntemler arasında yer alan pirinç yöntemini rafa kaldıracak bu yöntem nem sorununu temelli ortadan kaldıracak.

NEM SORUNU NEDİR UNUTTURUYOR

Tuzun zaman içerisinde nemlenerek tuzluktan akmaması sorunu meğer kahve çekirdeği ile rahatlıkla önlenebiliyormuş.

Kahve çekirdekleri, tuzdaki fazla nemi emmede ve böylece tuzun tane tane dökülmesinde oldukça etkili olan yöntemlerin başında yer alıyormuş.

Pirinç tanelerinin aksine daha uzun süre nem sorununu önleyen kahve çekirdekleri tuzlukta bulunan tuzu daha uzun süre kullanmanızı sağlayacak.

Bunun için yapmanız gereken tek şey tuzluğun içerisine bir iki adet kahve çekirdeği eklemek. Eklediğiniz kahve çekirdekleri tuzluğun içerisinin nemlenmesini önlemede vazgeçilmez yöntemleriniz arasında yer alacak.