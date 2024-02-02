TV8,5 şifresiz yayınlayacağı 7 maçı duyurdu! İşte TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar... TV8,5'un hafta sonu şifresiz olarak yayınlayacağı maçlar yayın akışında duyuruldu. İşte bu hafta TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un 2-4 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak 7 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

2 Şubat Cuma

20:00 Nijerya - Angola (TV8,5)

23:00 Demokratik Kongo - Gine (TV8,5)

3 Şubat Cumartesi

20:00 Mali - Fildişi Sahili (TV8,5)

23:00 Yeşil Burun - Güney Afrika (TV8,5)

4 Şubat Pazar

16:15 Feyenoord - AZ Alkmaar (TV8,5)

18:30 AEK - Asteras Tripolis

22:00 Panathinaikos - Olympiakos (TV8,5)