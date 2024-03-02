TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte 2-3 Mart şifresiz maç programı...

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Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta sonu yayınlayacağı maçların programı açıklandı.
Hollanda Eredivisie oynanan bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları araştırmaya başladı.
TV8,5'un 2-3 Mart tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Bu hafta Hollanda Eredivisie'de oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...
2 Mart Cumartesi
23:00 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
3 Mart Pazar
14:15 Ajax - Utrecht
16:30 PSV - Feyenoord