TV'de pazar keyfi: Bugünkü yapımlar açıklandı! 22 Aralık 2024 dizi ve filmleri...

Televizyon izleyicileri, izlediklerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarına bakıyor.
Yayın akışları, günlük olarak listeleniyor.
22 Aralık 2024 Pazar günü birbirinden çok izlenen yapımlar, TV ekranlarında yer alacak.
Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 daha birçok yapıma ev sahipliği yapacak.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte bugünün programı...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
16:00 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23:15 Bize Müsaade
Star TV yayın akışı
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TRT 1 yayın akışı
07:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yaşam Başka Yerde
13:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
16:40 Lingo Türkiye
18:00 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
Show TV yayın akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
TV8 yayın akışı
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim