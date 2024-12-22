TV'de pazar keyfi: Bugünkü yapımlar açıklandı! 22 Aralık 2024 dizi ve filmleri...
Yağmur Dinç

Televizyon izleyicileri, izlediklerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarına bakıyor.

Yayın akışları, günlük olarak listeleniyor.

22 Aralık 2024 Pazar günü birbirinden çok izlenen yapımlar, TV ekranlarında yer alacak.

Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 daha birçok yapıma ev sahipliği yapacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte bugünün programı...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı

16:00 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 Bize Müsaade

Star TV yayın akışı

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sen Ağlama İstanbul

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TRT 1 yayın akışı

07:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yaşam Başka Yerde

13:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

16:40 Lingo Türkiye

18:00 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

Show TV yayın akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

TV8 yayın akışı

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

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Yağmur Dinç
Editor