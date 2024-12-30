Üç Aylar başladı mı, ne zaman 2025? Üç Aylar'ın ilk günü

Yağmur Dinç

2025 yılı Üç Aylar başlangıcı, İslam alemi tarafından dört gözle bekleniyor.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Yeni yılda Üç Aylar ne zaman başlayacak, hangi güne denk gelecek merak konusu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanları ilgilendiren 2025 takvimini paylaştı.

Peki, Üç Aylar ne zaman başlayacak? İşte ilk günü...

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2025

Recep, Şaban ve Ramazan'ın idrak edileceği Üç Aylar, 2025 yılının ilk günü itibarıyla başlayacak.

1 Ocak'ta Recep ayının ilk günü yaşanacak.

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba