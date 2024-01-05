Üç aylar başladı mı? Recep, Şaban, Ramazan tarihleri 2024 İslam dünyasının yolunu gözlediği Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındırıyor. Dini duyguların hat safhada olduğu bu ayların başlangıcı merak ediliyor. Peki, üç aylar başladı mı? İşte 2024 takvimi...

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İslam alemi için kameri takvime göre belirlenen üç aylar, dini açıdan çok kıymetlidir.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının idrak edildiği üç aylar sürecinde ibadetler yerine getirilir.

Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Kandil gecelerini de barındıran üç aylarda Müslümanlar dua eder, namaz kılar, oruç tutar ve sevap işler.

Üç aylar boyunca daha dikkatli olan Müminler, buyrukları yerine getirmeye çalışır.

Peki, 2024 üç aylar başladı mı? İşte üç aylar takvimi...

Üç aylar başladı mı?

2024 yılında üç aylar 12 Ocak itibarıyla başlamış olacak.

Dini takvim 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Miraç Kandili

11 Şubat: Şaban Ayı

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)