Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 üç aylar başlangıç tarihi..

Editör: Hüseyin Topuz
2024 yılının sonuna yaklaşırken üç ayların başlayacağı tarih gündeme geldi.
Vatandaşlar 2025 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için aramalar yapmaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu.
Peki, 2025 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak. İşte üç ayların başlayacağı tarih..
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2025 yılında üç aylar başlangıcı olan Recep'in ilk günü 1 Ocak 2025 tarihine denk geliyor.