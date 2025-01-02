Üç Aylar'da hangi günler oruç tutulur? Üç Aylar oruç günleri 2025

Yağmur Dinç

Üç Aylar, İslam aleminin kıymet verdiği ve ibadetle geçirdiği bir süreçtir.

Sonunda Ramazan'a ve bayrama kavuşulan bu aylar Recep ve Şaban'ı da kapsar.

Üç Aylar'da oruç tutmak isteyenler, hangi günlerin uygun olacağını araştırıyor.

Bu kapsamda, "Üç Aylar orucu" başlıklı araştırmalar hız kazanıyor.

Peki; Üç Aylar'da hangi günler oruç tutulur? Üç Aylar orucu kaç gündür? Yanıtı haberimizde...

ÜÇ AYLAR ORUÇ GÜNLERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]).

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

Pazartesi ve Perşembe günleri ya da ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. günleri nafile oruç tutabilir.