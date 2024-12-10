Uçağı rötar yapanlar dikkat! 100 ile 600 Euro arasında tazminat verilecek

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-yolcu)’te değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik yönetmeliği ise Resmî Gazete’de 10 Aralık 2024 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte havayolu şirketleri, "Uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde" belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

Yürürlüğe giren kararla birlikte artık, uçuşların rötar yapması durumunda şirketin yolcuya 100 ila 600 euro aralığında tazminat ödemesi zorunluluğu getirildi.

TAZMİNAT TUTARLARI BELLİ OLDU!

Yapılan değişikle birlikte tazminat tutarları ise şu şekilde gerçekleşecek:

Yolculara iç hat uçuşlar için 100 euro tazminat verilir.

Dış hat uçuşlarında ise yolculara;

1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro,

-1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro,

-3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro tutarında tazminat verilir.

Ayrıca yönetmelikte "Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır” ifadesi de yer aldı.