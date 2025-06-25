Uçak biletlerinde 2.000 TL kampanya: Kapış kapış gidiyor…

Yaz tatiline çıkmayı planlayanlar için Halkbank’tan yüz güldüren bir kampanya geldi.

Banka, Paraf Premium veya Parafly kart sahiplerine özel olarak, uçak bileti harcamalarına 2.000 TL’ye kadar ParafPara hediye ediyor.

1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, tek seferde yapılacak 7.000 TL ve üzeri uçak bileti alışverişlerine 500 TL, toplamda 2.000 TL ParafPara veriliyor.

Ancak kampanya müşteri bazlı olup, her müşteri yalnızca bir kez katılım sağlayabiliyor. İşte başvuru detayları:

2.000 TL UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Kampanyaya dahil olabilmek için harcama yapılmadan önce, Halkbank Mobil ya da Paraf Mobil uygulaması üzerinden Paraf kart kampanyaları bölümünde yer alan "HEMEN KATIL" butonuna tıklanması gerekiyor.

Seyahat ve tur acenteleri üzerinden yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecek.

Kampanyaya sadece Paraf Premium ve Parafly kredi kartları katılabiliyor.

Paraf Genç, banka kartları, ticari kartlar, Halkcard ile yapılan işlemler ile ParafPara kullanılarak yapılan harcamalar kampanyaya dahil olmayacak. İptal ve iade edilen işlemler de kampanya dışında tutulacak.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.