Uçak biletlerinde yer alan harfler bakın ne anlama geliyormuş...

Haber Merkezi

Gidilecek yer uzak ya da yakın olsun fark etmeksizin çoğu kişi ulaşım tercihinde daha hızlı olmasından dolayı uçak yolculuğunu tercih eder.

Pek çok kişinin şehirler arası ya da ülkeler arası ulaşımda ilk tercihi halinde olan havayolundan alınan biletlerin üzerinde yer alan harfler ve sayılar her ne kadar fark ediliyor olsa da anlamları bilinmez.

Ne anlama geldiği bilinmediğinden özellikle sosyal medya platformlarından fotoğraflanarak paylaşılan biletlerin üzerinde yer alan bu harfler ve sayılar bakın ne anlama geliyormuş...

ŞİFRE KIRICILARIN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKELİ!

Herhangi bir anlam verilemeyen harf ve sayılardan oluşan bilet numaraları meğer şifre kırıcıların eline ulaştığında oldukça tehlikeli oluyormuş.

Harf ve numaralardan oluşan bu numaralar yolcu sınıfınızdan koltuk numaranıza kadar birçok bilgiyi içeren önemli ayrıntıların başında yer alıyormuş.

Biletinizdeki iki büyük harf ve ardından gelen dört haneli sayılar, uçuş numaranızı ifade ediyor ve uçuşunuz hakkında detaylı bilgiler veriyor. Hava yollarının evrensel olarak kısaltmaları var ve biletlerde de bunlar kullanılıyor.

Harfler hangi hava yolu olduğunu belirtirken sayılar ise belirli bir rota ve zaman dilimi için atanmış uçuş numarasıdır. Bu da hava trafik kontrolleri için karışıklık olmaması adına gerekli bir atanmış numara olarak karşınıza çıkıyor.

Ancak dikkat etmeniz gereken asıl nokta bilet üzerinde yer alan ve 6 adet adet harften oluşan PNR numarasıdır. Bu kod, tüm iletişim bilgilerinizi de içerir. Bu yüzden de uçağınızı beklerken biletinizi sosyal medyada paylaşacaksanız özellikle PNR numaranızı kapatmanızda fayda var.

Eğer bir bilgisayar korsanı, PNR numaranızı hesabınıza ulaşmak için kullanabilir, uçuş millerinizi kullanabilir, uçuşunu değiştirebileceği gibi uçuşunuzu iptal de edebilir. Uçağa giriş anahtarınız olan PNR numaranızın görüneceği biçimde fotoğraf çekmemeniz güvenliğiniz için oldukça önemli olan detayların başında yer alır.