Uçak pencerelerinin üzerinde bulunan üçgen işaretinin anlamı bakın neymiş... Uçak yolculuğu sırasında çoğu kişinin dikkatini çeken küçük detaylar arasında pencere üstlerinde bulunun üçgen işareti yer alır. Her pencerenin üzerinde bulunmayan bu işaretlerin belli pencerelerin üzerinde bulunmasının nedeni bakın neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Ulaşım tercihini uçaktan yana kullananlar uçaklarda bulunan küçük detayların her ne kadar ne anlama geldiğini bilmiyor olsalar da fark etmişlerdir.

Bu detaylar arasında yer alan ve bazı uçak pencerelerinin üstünde yer alan minik üçgen işaretinin tüm pencerelerin aksine belirli pencereler üzerinde yer alması oldukça dikkat çekicidir.

Bu işaretin neden belirli pencereler üzerinde yer aldığı ise çoğu kişi tarafından bilinmez. Bakın bu işaretin pencere üstlerinde bulunmasının nedeni neymiş.

KENDİSİ MİNİK AMA ANLAMI BÜYÜK

Her ne kadar küçük bir işaret olarak önemsenmiyor olsa da anlamı oldukça büyük olan bu üçgen işareti kabin ekibi için bir referans noktası olarak görülür.

Referans noktası olarak nitelendirilmesinin nedeni ise uçağın kanatlarının ve motorlarının en iyi görüldüğü nokta o minik üçgen işaretinin hemen altında bulunan pencere olduğunu gösterir.

Uçuş görevlileri bu minik üçgenle belirtilen pencereden motordan duman çıkması gibi anormal bir durum yaşandığında hemen görebilirler. Bu da uçuş güvenliği konusunda oldukça önemlidir.