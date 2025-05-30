Uçaklarda 13 numaralı koltuğun olmamasının sebebi bakın neymiş…

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Kara yolu, deniz yolu ya da demir yolunun aksine hızı nedeniyle pek çok kişinin ilk tercihi arasında yer alan hava yolu ulaşımı için kullanılan uçaklarda dikkat çeken bir dizi detay bulunur.

Bu detayların arasında yer alan ve çoğu kişinin fark ettiği detay koltuk sıralamalarında yer alır. Pek çok kişinin fark ettiği ancak anlamı konusunda herhangi bir fikrinin olmadığı bu detayda koltuklar 12 numaradan direkt 14 numaraya geçer.

Bunun nedeninin güvenlik olduğu düşünülse de meğer neden yalnızca bununla sınırlı değilmiş. Bakın 13 numaralı koltuğun olmamasının nedeni neymiş.

13 NUMARALI KOLTUK YER ALMIYOR ÇÜNKÜ…

Havayolu firmaları, yalnızca fiziksel güvenliği sağlamakla kalmıyor; yolcuların konforunu ve uçuş esnasındaki psikolojik durumlarını da dikkate alıyor.

13 sayısının uğursuzlukla ilişkilendirilmesi birçok yolcunun bu numaralı koltukta oturmaktan rahatsızlık duymasına neden olabiliyor. Havayolu şirketleri de bu kaygıyı tetiklememek adına çözümü bu koltuk sırasını tamamen kaldırmakta buluyor.

Bu kaygıya dikkat eden havayolu şirketleri arasında Lufthansa, Air France, Ryanair gibi büyük Avrupa merkezli firmalar öne çıkıyor. Bu firmaların uçaklarında 13. sıra tamamen atlanıyor.

Ancak bazı şirketler, günümüz yolcularının bu tür batıl inançlara artık daha az bağlı olduğunu düşünerek, 13 numarasını kullanmaya devam ediyor. Yani uçtuğunuz havayoluna göre bu sıra ya var ya da yok.

Koltuk numaralandırmalarında yapılan bu gibi değişiklikler, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de havayolu firmaları açısından büyük fark yaratıyor.

Yolcunun kendini rahat ve huzurlu hissetmesi, uçuş deneyiminin bir parçası olarak görülüyor. Bu da havayolu şirketlerinin yalnızca uçakları değil, yolcuların zihinlerini de tasarladığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.