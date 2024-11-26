Uçaklardaki kara kutunun turuncu renkte olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Havacılık dünyasında "kara kutu" olarak bilinen cihaz, uçak kazalarında hayati önem taşıyan verileri kaydeden ve kaza sonrası analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir.

Adının aksine, kara kutular aslında turuncu renktedir. Bu renk seçimi, cihazın enkaz arasında daha kolay bulunabilmesi için yapılmıştır.

Parlak turuncu renk, kara kutunun acil durumlarda hızlıca tespit edilmesini sağlayarak arama kurtarma ekiplerine büyük bir avantaj sunar

İşte kara kutuların turuncu renkte olmasının bazı nedenleri..

Kolay Görünürlük

Bir uçak kazası sonrasında kara kutunun bulunması hayati önem taşır. Parlak turuncu renk, enkaz arasında kolayca fark edilmesini sağlar.

Yüksek Kontrast

Turuncu renk, çoğu doğal ve yapay çevreyle yüksek kontrast oluşturur, bu da arama ve kurtarma ekiplerinin cihazı bulmasını kolaylaştırır.

Standartlaştırma

Turuncu renk, uluslararası havacılık standartlarına göre seçilmiştir ve bu standart, uçak kazası araştırmalarında evrensel bir uygulamadır. Bu nedenlerden dolayı, kara kutular turuncu renkte üretilir.