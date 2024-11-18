Hüseyin Topuz

Uçak yolculukları sırasında, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla belirli kurallara uyulması gerekmektedir.

Bu kurallardan biri de elektronik cihazların, özellikle cep telefonlarının, uçak moduna alınmasıdır.

Peki, neden uçaktayken telefonlarımızı uçak moduna almamız gerekiyor? Bu sorunun cevabı, uçakların karmaşık iletişim ve navigasyon sistemleriyle ilgilidir.

Telefon sinyallerinin bu sistemlerle etkileşime girerek potansiyel olarak tehlikeli durumlar yaratabileceği düşünülmektedir.

Uçaktayken telefon neden uçak moduna alınır?

Bunun temel nedeni, telefonların sinyallerinin uçak iletişim sistemlerine ve navigasyon ekipmanlarına parazit yapma potansiyelidir.

Telefonlar, sürekli olarak en yakın baz istasyonuna bağlanmaya çalışırken güçlü sinyaller yayar.

Bu sinyaller, uçaktaki elektronik sistemlerle etkileşime girebilir ve bu durum, pilotların uçuş güvenliği için kritik olan iletişim ve navigasyon cihazlarını etkileyebilir.

Uçak modu, bu tür potansiyel karışıklıkları önlemek amacıyla telefonun kablosuz sinyallerini devre dışı bırakır.