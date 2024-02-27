Üçüncü cemre toprağa düştü mü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek? 2024 yılında üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen cemre düşmesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Bilindiği üzere ilk cemre 20 Şubat 2024 tarihinde havaya ikinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düştü.

Bunun üzerine üçüncü cemrenin ne zaman ve nereye düşeceği merak edilmeye başladı.

Bilindiği üzere halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere yılda üç kez düşer.

Vatandaşlar arama motorlarında "Üçüncü cemre ne zaman düşecek?" ve "Üçüncü cemre nereye düşecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilen o tarih..

Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

Her sene birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre bu sene ilk olarak 20 şubatta havaya düşmüştü. İkinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düştü.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.