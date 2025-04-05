Yağmur Uçar

Uçuşlarda alınan güvenlik önlemleri, hem yolcuların hem de uçuşların güvenliğini sağlamak için çok önemlidir.

Bu önlemler, havaalanı güvenlik taramalarından uçuş sırasında alınan tedbirlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Uçuş kartlarında yer alan "SSSS" kodu da bu önlemler arasında yer alır.

Eğer biniş kartınızda bu kodu görürseniz, bilin ki standart güvenlik prosedürü sizin için çok daha uzun sürecek.

Peki; "SSSS" kodu ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

UÇUŞLARDA "SSSS" KODU

Uçak biniş kartında yer alan SSSS kodu, "Secondary Security Screening Selection" (İkincil Güvenlik Tarama Seçimi) anlamına gelir. Bu kod, yolcunun ekstra güvenlik taramasına tabi tutulması gerektiğini gösterir.

Eğer uçuş öncesi biniş kartınızda SSSS kodu varsa, güvenlik kontrolünde daha uzun bir işlem süresi olacağı ve ek tarama yapılacağı anlamına gelir.

Bu süreç, genellikle daha kapsamlı bir bagaj taraması ve vücut taraması gibi ek güvenlik önlemleri içerebilir.