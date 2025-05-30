Uçuş kurallarında yeni dönem: Bu 7 eşya artık bagaja giremeyecek

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri’nde uçuş güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA)ile Federal Havacılık İdaresi (FAA), yangın riskini azaltmak amacıyla, bazı eşyaların artık check-in bagajına konulmasını yasakladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle pille çalışan bazı cihazların uçağın kargo bölümünde taşınması güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.

Bu nedenle, söz konusu 7 eşya sadece el bagajında taşınabilecek. İşte bagaja verilmesi yasaklanan eşyalar:

BAGAJA VERİLMESİ YASAKLANAN YENİ ÜRÜNLER

Güç kaynakları (Powerbank)

Telefon şarj kutuları

Ekstra lityum-iyon piller

Ekstra lityum-metal piller

Telefon bataryaları

Dizüstü bilgisayar pilleri

Harici batarya paketleri veya taşınabilir şarj cihazları

FAA’ya göre, bu piller hasar gördüklerinde, aşırı şarj edildiklerinde veya yanlış paketlendiklerinde aşırı ısınarak alev alabiliyor. Hatta bazı durumlarda “termal kaçak” adı verilen zincirleme bir reaksiyonla, kontrol edilmesi güç yangınlara yol açabiliyorlar.

Özellikle uçağın kargo bölümünde çıkan yangınların hızla yayılabileceği ve uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, pille çalışan belirli elektronik cihazlar artık yalnızca el bagajında taşınabilecek.