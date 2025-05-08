Uçuşu olanlar dikkat! O hava yolu şirketinin tüm uçuşları durduruldu

Haber Merkezi

Çin’in kuzeyinde faaliyet gösteren bölgesel havayolu şirketi JoyAir, derinleşen ekonomik krizin pençesine düşerek tüm uçuşlarını süresiz olarak askıya aldı. Şirketin resmi internet sitesinde tüm bilet satışları ve rezervasyon seçenekleri kaldırılırken, yaşanan mali dar boğazın boyutu kamuoyuna yansıdı.

South China Morning Post’un haberine göre, JoyAir'in uçuş durdurma kararı, aylardır süren maaş krizleri ve ödeme sıkıntılarının ardından geldi.

Personeline ödeme yapmakta zorlanan şirketin özellikle pilotları büyük mağduriyet yaşıyor. Hatta bazı kaptan pilotların geçimlerini sağlamak için yemek kuryeliği gibi farklı işlerde çalıştığı ileri sürüldü.

DEVLET BAĞLANTILIYDI, YERLİ UÇAK KULLANIYORDU



Şaanşi eyalet hükümetine bağlı olarak kurulan JoyAir, Çin yapımı Xian MA60 tipi turbo-pervaneli uçaklarla ülkenin orta ölçekli şehirleri arasında bölgesel yolcu taşımacılığı yapıyordu.

Yerli üretim ve devlet desteğiyle kurulmuş olması, şirketin bu derece büyük bir finansal çöküş yaşamasını daha da çarpıcı hale getiriyor.

JoyAir’in geleceği belirsizliğini korurken, Çin sivil havacılık sektöründe bölgesel şirketlerin kırılgan yapısı yeniden gündeme taşındı. Uzmanlar, benzer durumda olan diğer küçük havayolu firmalarının da yakın gelecekte zorluk yaşayabileceğine dikkat çekiyor.