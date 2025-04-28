Uçuşu olanlar dikkat! O tarihteki uçuşlar sınırlandırıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yapılacak gösteriler için Ercan Havalimanı'nda geçici uçuş kısıtlaması uygulayacak.

29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında belirli saat dilimlerinde sadece festival gösterilerine katılacak hava araçlarının uçmasına izin verilecek.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Dairesi tarafından yayımlanan NOTAM’a göre, kısıtlama saatleri 10.00-13.00, 15.00-16.30 ve 18.00-19.00 olarak belirlendi.

Bu saatlerde Ercan Havalimanı, TEKNOFEST’in nefes kesen gösterilerine ev sahipliği yapacak.

HAVA TRAFİK’TEN ONAY ALINMASI GEREKECEK

Söz konusu uçuş sınırlaması hakkında yapılan açıklamada, belirlenen bu saat dilimleri dışında kalan boş zamanlarda ise drone ve yamaç paraşütü gibi hava araçlarının uçuşlarının, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin ön onayı alınarak şartlı şekilde yapılabileceği belirtildi.

Uçuş izinleri hakkında ise, koordinasyon ve detaylı bilgi için Sivil Havacılık Dairesi'ne 0392 231 47 77 ve 0542 876 9999 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.