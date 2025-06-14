Uçuşu olanlar dikkat! Pegasus’tan son dakika kararı: O uçuşlar iptal edildi

Haber Merkezi

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın hava sahasını kapatması ve bölgede tırmanan tansiyon, uluslararası hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oluyor.

Bu kapsamda hava yolu şirketleri güvenlik endişeleri nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e gerçekleştirilecek olan seferlerini iptal ediyor.

Söz konusu iptaller kapsamında Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Pegasus, İran seferlerini 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerini ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal ettiğini açıkladı.

İLAVE HAKLAR TANINACAK

Güvenlik nedeniyle uçuşları iptal edilen yolculara ilave haklar tanınacağı da belirtildi. Söz konusu ilave haklar kapsamında 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapabileceği vurgulandı.

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise:

"Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır.

İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerimizde seyahat planı olan misafirlerimize aşağıdaki ilave haklar sunulacaktır.

Misafirlemiz 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapabilecektir.

Bilet işlemleri, http://flypgs.com web sayfamızdan veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir." ifadeleri kullanıldı.